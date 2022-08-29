Москва, 29 августа, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Школьникам рекомендуется дозировать время работы с электронными средствами обучения (ЭСО) и гаджетами. Потому что 30–50% школьников приобретают близорукость и в дальнейшей жизни вынуждены носить очки, сообщили 29 августа в Роспотребнадзоре.

Brett Taylor Follow Гаджеты

Так, суммарная ежедневная продолжительность использования гаджетов и ЭСО в школе и дома не должна превышать:

— для персонального компьютера и ноутбука — для 1–2-х классов — 40 минут в школе и 80 минут дома, для 3–4-х классов — 50 минут в школе и 90 минут дома, для 5–9-х классов — 60 минут в школе и 120 минут дома, а для 10–11-х классов — 70 минут в школе и 170 минут дома;

— для планшета — для 1–2-х классов — 30 минут в школе и 80 минут дома, для 3–4-х классов — 45 минут в школе и 90 минут дома, для 5–9-х классов — 60 минут в школе и 120 минут дома, а для 10–11-х классов — 80 минут в школе и 150 минут дома. Занятия с использованием гаджетов для детей до пяти лет не должны проводиться.

ИА REGNUM ранее сообщало, детям рекомендуется ежедневно выполнять гимнастику для глаз, оборудовать удобное рабочее место ученика для работы с гаджетом.

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