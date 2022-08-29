Москва, , 09:26 — REGNUM Жителям России стоит проявлять более активную гражданскую позицию и не посещать концерты артистов, которые негативно высказывались в адрес России, отметил зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин («Единая Россия»).

Юрий Швыткин Kovalchuk22

Депутат пояснил, что в то время, как российские военнослужащие защищают Родину, подвергая риску свои жизни, многие артисты, высказывающиеся грязно в адрес страны, возвращаются сюда и дают концерты.

«Считаю это крайне циничным. Переобувание в полете — это низко. Валерий Меладзе, который ранее высказывался крайне негативно по поводу проводимой спецоперации, решил переиграть и вернуться с концертами, как ни в чем не бывало. Я уже направил депутатский запрос в Следственный комитет Российской Федерации с просьбой дать правовую оценку действиям московского диско-клуба, который организовал выступление данного артиста, и принять меры в соответствии с действующим законодательством», — отметил Швыткин в своем телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля 2022 года Валерий Меладзе записал видеообращение, в котором «умолял» прекратить боевые действия. «Сегодня я хочу попросить вас, я умоляю — прекратить военные действия и сесть за стол переговоров…» — говорил он.

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