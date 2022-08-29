Турция намерена обсудить с США и НАТО применение Грецией ЗРК С-300
Анкара, 29 августа, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Власти Турции намерены обратиться в НАТО по ситуации с якобы использованием вооруженными силами Греции комплекса С-300 против турецких истребителей F-16, пишет газета Yeni Şafak со ссылкой на высокопоставленный источник в турецкой службе безопасности.
Он добавил, что Греция преследует самолеты страны Североатлантического альянса, в то время как члены НАТО говорят Анкаре, что она на может использовать российское вооружение.
Напомним, ранее CNN Türk со ссылкой на источники в минобороны Турции сообщил, что греческая сторона задействовала системы ПВО С-300 для захвата и сопровождения турецких истребителей F-16. Данный эпизод произошел 23 августа, самолеты Турции находились к западу от Родоса на высоте 10 тыс. футов.
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