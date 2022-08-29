Анкара, 29 августа, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Власти Турции намерены обратиться в НАТО по ситуации с якобы использованием вооруженными силами Греции комплекса С-300 против турецких истребителей F-16, пишет газета Yeni Şafak со ссылкой на высокопоставленный источник в турецкой службе безопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«Это будет обсуждаться на встречах как с США, так и с НАТО. В самолётах есть функция записи и есть записи, доказательства будут переданы в соответствующие инстанции», — сказал собеседник газеты.

Он добавил, что Греция преследует самолеты страны Североатлантического альянса, в то время как члены НАТО говорят Анкаре, что она на может использовать российское вооружение.

Напомним, ранее CNN Türk со ссылкой на источники в минобороны Турции сообщил, что греческая сторона задействовала системы ПВО С-300 для захвата и сопровождения турецких истребителей F-16. Данный эпизод произошел 23 августа, самолеты Турции находились к западу от Родоса на высоте 10 тыс. футов.

Читайте также: В Греции ответили на обвинения Турции в обстреле разведывательного самолёта