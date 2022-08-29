Санкт-Петербург, , 09:30 — REGNUM Три пассажира иномарки погибли, еще двое пострадали во время столкновения автомобиля с прицепом автопоезда на Софийской овощебазе во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, сообщил 29 августа корреспонденту ИА REGNUM источник в правоохранительных органах.

Смертельное ДТП на Софийской овощебазе (цитата группы «ВК» ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб) vk.com/spb_today

ДТП произошло около 20:10 мск в воскресенье, 28 августа. Пятеро молодых мужчин на автомобиле Chevrolet Lanos ехали по территории Софийской овощебазы. У дома 60/4 по Софийской улице иномарка врезалась в припаркованный прицеп автопоезда MAN.

«В результате ДТП 23-летний водитель иномарки, а также двое его пассажиров, 20-ти и 21-го года, погибли. Еще двое 21-летних пассажиров в состоянии средней и тяжелой степени тяжести госпитализированы в городские больницы», — добавил собеседник агентства.

По данному факту начат проверка.