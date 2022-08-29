Степанакерт, 29 августа, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Безопасный маршрут, соединяющий Нагорный Карабах и Армению по «Бердзорскому коридору» будет действовать до 31 августа, после чего движение будет осуществляться по новому маршруту. Об этом сообщает пресс-служба МВД Арцаха.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«После 31 августа связь с Республикой Армения будет осуществляться по новому коридору в южном направлении, через территорию Бердадзорского подрайона, о чём МВД предоставит чёткую и подробную информацию», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что безопасность движения между республиками осуществляют российские миротворцы. В пресс-службе пообещали регулярно сообщать о ситуации в действующем коридоре.

Напомним, согласно трёхсторонним договорённостям Москвы, Баку и Еревана, армянская сторона пообещала в течение трёх лет передать Азербайджану город Лачин (Бердзор) и соседние сёла. Правительство Армении сделало это досрочно, к 25 августа, за что его упрекают представители оппозиции.