Благовещенск, 1 сентября, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Амурский завод металлических конструкций (АЗМК) участвует в национальном проекте «Производительность труда». Модернизировать работу на предприятии помогают эксперты Федерального центра компетенций, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Сейчас идёт первый, диагностический этап проекта.

На производстве

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«Совместно с рабочей группой составили текущую и целевую карты потока. Текущая позволяет увидеть весь путь производственного процесса, а целевая показывает весь путь изготовления изделия, который может быть при максимальной загрузке мощностей. Целевое состояние хотим получить в конце проекта», — рассказал о ходе реализации проекта старший руководитель проекта Федерального центра компетенций Сергей Сосинович.

Он подчеркнул, что также внимание уделят совершенствованию условий труда работников. В планах сократить количество действий при производстве продукции. План модернизации производственного процесса предприятия его директор получит в начале сентября. Проект бережливого производства реализуют на ленточнопильных станках и дробемётной установке.

«Совместно с экспертами ФЦК за первый месяц удалось выявить значительное количество потерь производственного цикла. Так, определили, что у нас часто встречается элемент незавершенного производства, который не дает загружать производственные мощности максимально эффективно. Меньше времени можно тратить на поиск заготовок и материалов. Некоторые недочеты устраняем уже сейчас. Например, налаживаем процесс по синхронизации производства деталей для изготовления заказов», — прокомментировал директор Амурского завода металлических конструкций Олег Свинтрадзе.

В министерстве экономического развития и внешних связей Амурской области ожидают, что участие в нацпроекте «Производительность труда» позволит увеличить объем выпускаемой продукции без дополнительных затрат со стороны предприятия.

На АЗМК создают ангары и склады, что очень важно для развития сельского хозяйства в регионе. Для сельхоз предприятий на заводе также создают силосные башни, завальные ямы, зерноочистительные комплексы ЗАВ, элеваторы, плуги, другие металлические инструменты и сооружения. Помимо этого на предприятии изготавливают и монтируют металлоконструкции для строительства зданий, в том числе жилых домов, выполняет любые проектные работы и полный спектр строительных работ. Кроме того, завод производит стройматериалы — сухие смеси, несколько видов утеплителей, лакокрасочные, изоляционные и кровельные материалы, клеи, керамическую плитку, несколько видов обоев, напольных и стеновых покрытий, двери, метизы, материалы для наружной и внутренней отделки. Предприятие может возводить практически любые здания под ключ — от геодезических работ и заливки фундамента до внутренней и внешней отделки.

На АЗМК трудятся более 600 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области успешно реализуется национальной проект «Производительность труда». В несколько этапов проходит модернизация производства на маслоэкстракционном заводе «Амурский».