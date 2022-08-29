Тольятти, Самарская область, 29 августа, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Около 120 тысяч автомобилей намерены произвести на АвтоВАЗе во втором полугодии 2022 года. Об этом сообщил первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов на совещании в областном правительстве.

Lada.ru Предприятие «АвтоВАЗ»

Он сообщил, что основным фактором, который будет способствовать росту промышленного производства в третьем и четвертом кварталах 2022 года в Самарской области является восстановление производства на АвтоВАЗе.

«Объем производства в автопроме за первое полугодие, включая производство автокомпонентов, конечно, был невысок, но в планах у предприятия во втором полугодии произвести порядка 120 тысяч автомобилей», — приводит пресс-служба слова Кудряшова.

Он отметил, что сейчас многие производители автокомпонентов начали готовиться к реализации данной программы.

«Видим, что люди возвращаются на рабочие места, производство восстанавливается, и в целом можно сказать, что основной этап кризиса позади», — сообщил чиновник.

Он напомнил, что автосборочный комплекс АвтоВАЗа с 15 августа с четырехдневного режима работы перешел на пятидневный, с конца августа планируется организовать продленные смены, которые будут продолжаться по десять часов.

«Это хороший уровень загрузки, и интенсивность производства будет только расти. В первом квартале будущего года на тольяттинской площадке начнется производство автомобилей семейства LADA Vesta, что позволит в 2023 году выйти на рекордные объемы производства. Здесь мы ожидаем значительных изменений, которые будут означать полное восстановление автомобильной промышленности региона», — заявил первый вице-губернатор.

РанееИА REGNUM сообщало о том, что АвтоВАЗ возобновил выпуск Lada Granta с подушками безопасности.