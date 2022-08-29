Лондон, 29 августа 2022, 09:20 — REGNUM Глава МИД Великобритании Лиз Трасс может объявить Китай угрозой безопасности в случае избрания на должность премьера. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на источники.

Лиз Трасс
Лиз Трасс
U.S. Department of State

По информации СМИ, Трасс намерена принять новую внешнеполитическую концепцию. В марте 2021 году в последнем подобном документе в качестве основной угрозы для Британии была названа Россия, а Пекин обозначен как самый важный геополитический фактор для британских интересов.

Как сообщало ИА REGNUM, Лиз Трасс в одном из интервью заявила о готовности применить ядерное оружие.