Лондон, , 09:20 — REGNUM Глава МИД Великобритании Лиз Трасс может объявить Китай угрозой безопасности в случае избрания на должность премьера. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на источники.

Лиз Трасс U.S. Department of State

По информации СМИ, Трасс намерена принять новую внешнеполитическую концепцию. В марте 2021 году в последнем подобном документе в качестве основной угрозы для Британии была названа Россия, а Пекин обозначен как самый важный геополитический фактор для британских интересов.

Как сообщало ИА REGNUM, Лиз Трасс в одном из интервью заявила о готовности применить ядерное оружие.