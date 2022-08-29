Лондон, 29 августа, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс может объявить Китай угрозой безопасности в случае избрания на должность премьер-министра. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на источники.

U.S. Department of State Лиз Трасс

По информации СМИ, Трасс намерена принять новую внешнеполитическую концепцию. В марте 2021 году в последнем подобном документе в качестве основной угрозы для Британии была названа Россия, а Пекин обозначен как самый важный геополитический фактор для британских интересов.

Как сообщало ИА REGNUM, Лиз Трасс в одном из интервью заявила о готовности применить ядерное оружие.