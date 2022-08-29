Москва, 29 августа, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Участники спецоперации по защите Донбасса удостоены государственных наград и воинских званий. Награждение отличившихся в ходе освобождения Луганской Народной Республики произвёл командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин. Об этом 29 августа сообщили в Минобороны России.

Никита Третьяков Орден Мужества

«Именно благодаря вашим решительным, смелым и отважным действиям враг был разбит и освобождена Луганская Народная Республика. Сегодня народ может смело смотреть в будущее. Родина гордится вами, храните, берегите себя и своих подчинённых и помните: враг будет разбит, победа будет за нами!» — сказал в ходе церемонии награждения генерал-полковник.

Так, ордена Мужества, медали «За заслуги перед Отечеством», «За отвагу» и медали Суворова получили почти 50 военнослужащих. Кроме того, за самоотверженность, проявленную при оказании медицинской помощи в условиях военных действий, сопряженных с риском для жизни, Лапин вручил военным медикам ордена Пирогова. Нескольким военнослужащим досрочно были присвоены первые офицерские звания «лейтенант» и очередные воинские звания.

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Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа в Туве состоялась церемония вручения орденов Мужества и медалей «За отвагу» сотрудникам Росгвардии, отличившимся в ходе спецоперации. Всего были награждены 13 бойцов ОМОН и СОБР.

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