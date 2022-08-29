Сеул, , 09:19 — REGNUM Во втором квартале 2022 года сумма средств, потраченных жителями Южной Кореи за рубежом с помощью банковских карт, составила $3,66 млрд, что на 19,6% больше по сравнению с первым кварталом текущего года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Банка Кореи.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Эксперты отмечают, что несмотря на ослабление южнокорейской воны по отношению к доллару, рост показателя связан с увеличением количества стран, которые посещают жители Южной Кореи после смягчения правил въезда и карантинного контроля.

Сообщается, что во втором квартале за рубежом побыли 944 тыс. человек, что на 132,7% больше, чем в предыдущем квартале.