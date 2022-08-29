Сеул, 29 августа, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Во втором квартале 2022 года сумма средств, потраченных жителями Южной Кореи за рубежом с помощью банковских карт, составила $3,66 млрд, что на 19,6% больше по сравнению с первым кварталом текущего года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Банка Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Эксперты отмечают, что несмотря на ослабление южнокорейской воны по отношению к доллару, рост показателя связан с увеличением количества стран, которые посещают жители Южной Кореи после смягчения правил въезда и карантинного контроля.

Сообщается, что во втором квартале за рубежом побыли 944 тыс. человек, что на 132,7% больше, чем в предыдущем квартале.