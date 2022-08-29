Гватемала, , 09:18 — REGNUM Власти гватемальского муниципалитета Мунигуате подтвердили смерть двух участников забега на 21 км. Об этом пишет Prensa Latina.

Марафон

По словам властей муниципалитета, смертельный исход наступил для одного из бегунов, когда он пересекал финишную черту. Помимо двух скончавшихся, ещё один человек был госпитализирован.

После двухлетнего перерыва, вызванного пандемией коронавируса, восемь тысяч гватемальцев вновь зарегистрировались для участия в традиционном полумарафоне, одном из самых долгожданных спортивных мероприятий для спортсменов.

Победителями этого XII марафона стали Альберто Гонсалес и Вивиана Ароче. Последняя также победила в недавнем Международном полумарафоне в гватемальском муниципалитете Кобан.