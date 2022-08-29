Чэнду, Китай, 29 августа, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Китайские археологи раскопали в руинах Саньсиндуй в провинции Сычуань на юго-западе Китая самое большое из когда-либо виденных бронзовых изделий животного — мифического зверя высотой один метр, длиной один метр и весом более 300 граммов, сообщает газета Global Times.

Tyg728 Маска Саньсиндуй

Бронзовая статуя похожа на мифического зверя с большой пастью, тонкой талией и четырьмя копытами. Следует отметить, что человеческая фигура в длинном одеянии стоит на голове зверя. Исследователи предполагают, что это может человека, сидящего верхом на звере или управляющего им, сообщает Центральное телевидение Китая.

Исследователь Чжао Хао, ответственный за раскопки, объяснил, что с тех пор, как в 1986 году начались раскопки руин Саньсиндуй, все зооморфные изделия были маленькими, около 20-30 сантиметров в длину, но открытие новой бронзовой статуи устанавливает новый рекорд, и на данный момент это единственная крупная статуя животного размером с человека. На груди зверя также изображено священное дерево.

«Это дерево было нанесено прямо на зверя. Изображение отражает тот факт, что люди Саньсиндуй поклонялись деревьям или считали деревья чем-то божественным», — сказал Чжао.

Согласно сообщению газеты Guangming Daily, к настоящему времени из жертвенных ям в Саньсиндуе было извлечено около 14 000 культурных реликвий.