Волгоград, 29 августа, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Проверку по факту пожара на рынке в городе Волжском Волгоградской области 28 августа начала прокуратура, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

По предварительным данным, уточнили в прокуратуре, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при проведении ремонта кровли.

«При наличии оснований будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, сообщение о пожаре на территории универсального рынка поступило 28 августа около 17:05, площадь пожара составила около 7 тыс. кв. м. Погибших, пострадавших нет. В 19:35 огонь был локализован, пожарные начали проливку конструкций.