Хабаровск, 29 августа, 2022, 09:15 — ИА Регнум. В Хабаровском крае подвели предварительные итоги вступительной кампании в вузы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении профессионального образования министерства образования и науки.

Александр Дейнека. На учебе. 1961

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«В нынешнем году сложился высокий конкурс на медицинские специальности (более 20 заявлений на место), ИТ-специальности — более 12, реклама и связи с общественностью, а также нефтегазовое дело — более 15 заявлений на одно место. Традиционно высокий конкурс на юриспруденцию, менеджмент, экономика — более 40 заявлений на одно место. Сохранился высокий конкурс на перевод и переводоведение — более 20 заявлений на место», - начальник управления профессионального образования Елена Шадуя.

Как сообщало ИА REGNUM, более трёх тысяч граждан ДНР, ЛНР и бывш. УССР подали заявления на обучение в вузах России, и большинство из них уже распределены по правительственной квоте.