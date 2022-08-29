Тюмень, , 09:16 — REGNUM Один из судов Тюменской области снял препятствия для получения вида на жительство в России гражданину Германии Сержу Х. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы региона.

Миграция

Установлено, что Сергей Б. в 1999 году выехал из России в Германию на постоянное место жительства. В 2005 году он стал гражданином Германии, сменил присвоенные ему при рождении имя и фамилию на Серж Х.

«С учётом пожилого возраста родителей, оставшихся в России, а также со сложившейся политической обстановкой в мире, заявитель решил вернуться на Родину и проживать со своими родителями. Но у него не сохранились документы, подтверждающие смену, присвоенных ему при рождении фамилии, имени, отчества», — пояснили в судебной пресс-службе.

Германец просил установить факт родственных отношений для получения вида на жительство в России, а также установить факт принадлежности ему российских документов — экзаменационной карточки водителя, свидетельства обучения на водителя категории «С», удостоверение тракториста-машиниста.

Исетский районный суд удовлетворил просьбы гражданина Германии.

По данным Тюменьстата, в регион за январь–март 2022 года прибыли 2124 мигрантов из-за рубежа, из них 86 — из стран дальнего зарубежья.