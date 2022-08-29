Пенза, 29 августа, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Следуя инструкциям лжебанкиров, житель Пензы лишился более 3 млн рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба управления МВД России по Пензенской области.

Epp.genproc.gov.ru Мошенничество по телефону

По словам пострадавшего, с ним по телефону связался мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. Якобы по карте заявителя происходят подозрительные операции. Мужчине предложили оформить кредит и перевести все средства на безопасный счет. По указаниям лжесотрудника банка, горожанин в мобильном приложении оформил кредит и перевел на карту злоумышленника более 300 тыс. рублей.

Позже вновь позвонил незнакомец и сказал, что на банковском счете заявителя есть средства, которые также нужно перевести на безопасный счет. Мужчина обналичил в банке все сбережения и перевел их мошеннику. Всего им было перечислено более 3 млн. рублей.

После того, как обман вскрылся, житель областного центра обратился в полицию.

Ранее ИА REGNUM сообщало, житель поселка Беково Пензенской области заявил в полицию о мошенничестве. Его убедили перевести сбережения на другой счет под предлогом сохранности денег.

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