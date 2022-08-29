Красноярск, 29 августа, 2022, 09:14 — ИА Регнум. По состоянию на утро 29 августа в Красноярском крае зарегистрирован один лесной пожар на площади 8 га — в Ермаковском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом министерстве лесного хозяйства.

Mchs.gov.ru Лесной пожар

По предварительным данным, возгорание возникло из-за сухих гроз. В тушении принимают участие 19 человек. Как заверили в министерстве, населённым пунктам огонь не угрожает.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае в мониторинге лесопожарной обстановки задействовано сто камер видеонаблюдения, установленных в 29 муниципалитетах.

Напомним, с начала 2022 года в крае зарегистрировано более 1180 лесных пожаров на площади свыше 180 тысяч га.