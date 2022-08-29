Кишинёв, 29 августа, 2022, 09:14 — ИА Регнум. В правительстве Молдавии разрабатывают законопроект о включении элекстросамокатов в правила дорожного движения, что наложит ограничение на использование данного вида транспорта. Об этом на телеканале Agora сообщил глава отдела анализа и регистрации ДТП Национального инспектората общественного здоровья Павел Апостол.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Прокат самокатов в парке

«Появляется понятие «самокат», — сказал Апостол. — Появляются некоторые специфические правила для этой категории участников движения. Например, возраст допуска к управлению будет 16 лет, их движение будет ограничено на участках дороги, где скорость движения превышает 50 км/ч».

Он добавил, что проект закона также предполагает введение для водителей самокатов обязательного снаряжения: шлема, светоотражающих элементов. Кроме того, для электросамокатов, которые сдают в аренду, планируется ограничить скорость до 10 — 15 км/час.

Стоит отметить, что в Молдавии с начала года зарегистрировали 50 ДТП с участием электросамокатов. В них один человек погиб, ещё 50 были травмированы.