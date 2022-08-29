Петропавловск-Камчатский, , 09:14 — REGNUM На Камчатке в результате обильных осадков размыло автозимник Тигиль-Палана, затоплен участок дороги к аэропорту «Палана». Ведутся восстановительные работы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве края.

Ливень (сс) jarmoluk

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Участок закрыт для движения до 12:00 по местному времени 30 августа. В восстановительных работах задействованы три самосвала и экскаватор. На обрушенных примостовых подъездах осуществляется подсыпка.

Часть дороги затоплена и пока не известен нанесенный непогодой ущерб.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области после прохождения паводка были закрыты проезды на 12 дорогах. Выше отметки «опасное явление» поднялась река возле села Ивановка в Зейском районе, там подтопило 77 жилых домов.