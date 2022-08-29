Москва, , 09:13 — REGNUM Москвичи ощущают сильный запах гари от природных пожаров, сообщили 29 августа корреспонденту ИА REGNUM жители столицы.

Москва Иван Шилов © ИА REGNUM

В Рязанской области продолжаются природные пожары, сильный запах гари от них вот уже продолжительное время беспокоит москвичей и жителей населённых пунктов других регионов.

Утром 29 августа поступили сообщения от жителей Москвы о сильном запахе гари. Он наблюдается на юге, юго-востоке и юго-западе столицы, а также в Новой Москве. При этом некоторые горожане отмечают, что сегодня запах слабее, чем вечером 28 августа.