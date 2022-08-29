Пекин, , 09:12 — REGNUM Официальное введение в эксплуатацию восточного и центрального маршрутов проекта водоотведения «Юг — Север» позволит оптимизировать гидроэнергетические ресурсы Китая и систематически укрепить способность Китая справляться с наводнениями и засухой, сообщил, независимый научный сотрудник по международной стратегии Чэнь Цзя 29 августа газете Global Times.

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Средний маршрут, наиболее известный из-за его роли в снабжении водой столицы страны, начинается у водохранилища Даньцзянкоу на реке Ханьцзян в провинции Хубэй в центральном Китае и проходит на северо-восток до Пекина и Тяньцзиня. Он начал подавать воду в декабре 2014 года. Подача воды по восточному маршруту началась в ноябре 2013 года, перекачивая воду из Цзянсу в районы, включая провинцию Шаньдун в Восточном Китае.

По состоянию на 25 августа по маршруту было перекачано более 56 млрд кубометров воды, что принесло значительные экономические, социальные и экологические выгоды. В августе источники воды двух маршрутов, Янчжоу в провинции Цзянсу и Даньцзянкоу в провинции Хубэй, пережили жару и засуху с рекордными температурами более 40 градусов по Цельсию, что вызвало обеспокоенность по поводу поставок воды для проекта отвода. Но эксперты заявили, что высокие температуры не повлияют на стабильную работу проекта.

«Когда проектируются и строятся такие мега-проекты, принимаются во внимание такие вопросы, как погодные условия. Даже когда в некоторых частях этих провинций возникает нехватка воды, национальная сеть быстро восполнит ее. Таким образом, локальные высокие температуры не повлияют на общее планирование и распределение водных ресурсов в Китае», — сказал Global Times директор Китайского центра исследований энергетической экономики при Сямыньском университете Линь Боцян .

Китай активизировал строительство объектов водного хозяйства в этом году, начав строительство 10 644 новых проектов стоимостью 414,4 млрд юаней ($60,30 млрд) за первые пять месяцев года, сообщил замминистра водных ресурсов КНР Вэй Шаньчжун на пресс-конференции в июне. Согласно официальным данным, инвестиции в строительство водоохранных сооружений в стране, как ожидается, превысят 800 млрд юаней в этом году. В настоящее время проект водоотведение «Юг — Север» работает в испытательном режиме и уже успешно прошел ряд тестов.