Чебоксары, , 09:08 — REGNUM В Чувашии в июне по сравнению с июлем стоимость бензина чуть подросла, при этом цена дизтоплива осталась на прежнем уровне. Это следует из данных Росстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Бензин Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В июле в среднем в России стоимость бензина составила 50,54 рубля, что на 3 копейки дешевле, чем было в июне (50,57 рубля). В Поволжье в июле стоимость бензина подешевела на 1 копейку, составив в среднем 49,33 рубля.

На начало августа в Чувашии бензин продавался в среднем за 49,09 рубля. В июле стоимость топлива возросла на 5 копеек (+0,1%). Это седьмое место среди регионов Поволжья (начиная с самого дешёвого бензина).

Как следует из представленных данных, в июле средняя стоимость бензина марок АИ-92 и АИ-98 не изменилась, оставшись на уровне 46,34 рубля и 58,66 рубля соответственно. Бензин АИ-95 подорожал в Чувашии на 12 копеек и достиг 50,12 рубля.

Что касается дизельного топлива, то его цена не изменилась: в среднем он продавался в июле в Чувашии за 52,31 рубля.

Отметим, что в России стоимость бензинов марок АИ-92, АИ-95 и АИ-98 составляла в среднем 47,13 рубля, 51,2 рубля и 60,12 рублей соответственно, дизтопливо реализовывалось в среднем по цене 54,46 рубля.

В Поволжье цена АИ-92 составляла в среднем 46,41 рубль, АИ-95 сбывалось по цене 50,22 рубля, АИ-95 оценивалось в среднем в 59,61 рубля. Дизельное топливо стоило в среднем 53,06 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM , в Поволжье средняя цена автомобильного бензина ниже общероссийского уровня. Цена топлива превышала показатель в России в двух регионах Поволжья — Пермском крае и Удмуртии.

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