Чебоксары, 29 августа, 2022, 09:08 — ИА Регнум. В Чувашии в июне по сравнению с июлем стоимость бензина чуть подросла, при этом цена дизтоплива осталась на прежнем уровне. Это следует из данных Росстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бензин

В июле в среднем в России стоимость бензина составила 50,54 рубля, что на 3 копейки дешевле, чем было в июне (50,57 рубля). В Поволжье в июле стоимость бензина подешевела на 1 копейку, составив в среднем 49,33 рубля.

На начало августа в Чувашии бензин продавался в среднем за 49,09 рубля. В июле стоимость топлива возросла на 5 копеек (+0,1%). Это седьмое место среди регионов Поволжья (начиная с самого дешёвого бензина).

Как следует из представленных данных, в июле средняя стоимость бензина марок АИ-92 и АИ-98 не изменилась, оставшись на уровне 46,34 рубля и 58,66 рубля соответственно. Бензин АИ-95 подорожал в Чувашии на 12 копеек и достиг 50,12 рубля.

Что касается дизельного топлива, то его цена не изменилась: в среднем он продавался в июле в Чувашии за 52,31 рубля.

Отметим, что в России стоимость бензинов марок АИ-92, АИ-95 и АИ-98 составляла в среднем 47,13 рубля, 51,2 рубля и 60,12 рублей соответственно, дизтопливо реализовывалось в среднем по цене 54,46 рубля.

В Поволжье цена АИ-92 составляла в среднем 46,41 рубль, АИ-95 сбывалось по цене 50,22 рубля, АИ-95 оценивалось в среднем в 59,61 рубля. Дизельное топливо стоило в среднем 53,06 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM , в Поволжье средняя цена автомобильного бензина ниже общероссийского уровня. Цена топлива превышала показатель в России в двух регионах Поволжья — Пермском крае и Удмуртии.