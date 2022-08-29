Москва, , 09:21 — REGNUM Жара выше 30 градусов сохранится с наступлением календарной осени в некоторых регионах Урала и Сибири, а также на юге России. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Горный Алтай Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

По словам синоптика, «страна огромная, а календарь один». Настоящее лето продолжится с 1 сентября в Омской, Томской и Новосибирской областях, в Алтайском крае и на Алтае. Температура там превысит норму на 7-9 градусов.

«Очень тепло будет и на Урале», — сказал Вильфанд ТАСС.

Так, на юге Западной Сибири ожидается +30…+32 градуса, в Челябинской и Свердловской областях — около 30 градусов. Потепление обеспечивает антициклон, из-за которого ранее было аномально жарко в центре России.

На юге страны также будет жарко — +30…+35, но туда придут дожди и грозы. В Астраханской области ожидается до +39, в Ростовской области — до +36. В Краснодарском крае и на Ставрополье 29 августа будет сильный дождь с грозой.

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