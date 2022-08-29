Донецк, 29 августа, 2022, 09:04 — ИА Регнум. Кировский и Киевский районы Донецка оказались под огнём боевиков киевского режима. Об этом 29 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

В 8:00 националисты с позиций в Красногоровке стреляли по Кировскому району донецкой столицы, выпустив шесть снарядов калибра 152 мм.

В 8:20 из Орловки по Киевскому району Донецка выпустили шесть снарядов калибра 155 мм.