Самара, 29 августа, 2022, 09:11 — ИА Регнум. 37 млрд рублей было выделено в 2022 году из средств федерального бюджета на льготные кредиты и реструктуризацию выплат по уже имеющимся кредитам предприятиям Самарской области. Об этом сообщил первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов на совещании в областном правительстве.

Selfcreation.ru Инвестиции

Сообщается, что правительство региона подвело промежуточные результаты экономического развития и инвестиционной активности в первом полугодии 2022 года.

Отмечается, что в настоящее время федеральный пакет мер поддержки включает свыше 300 видов помощи. Это снижение налоговой и административной нагрузки, запуск программ льготного кредитования, регуляторных ограничений, поддержка импорта, развитие логистики. Эти меры позволили организациям развиваться, сохранить стабильность, несмотря на последствия санкционного удара, пояснили в пресс-службе.

«Востребованность этих мер оказалась очень высока. Только на льготные кредиты и реструктуризацию выплат по уже имеющимся кредитам из федерального бюджета предприятиям Самарской области было предоставлено 37 миллиардов рублей, и это существенно поддержало многие сферы экономики нашего региона», — приводит пресс-служба слова Кудряшова.

Сообщается, что федеральные меры поддержки дополнялись областными, исходя из конкретных запросов предприятий региона.

РанееИА REGNUM сообщало о том, что правительство России приняло решение, согласно которому были продлены сроки существования территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР) в моногородах. Это позволило предприятиям, которые получили статус резидента во второй или третий год функционирования территорий опережающего социально-экономического развития, применять пониженные тарифы страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в течение полных десяти лет, что уравнивает их в правах с резидентами, получившими этот статус в первый год существования таких территорий. В результате срок функционирования территорий опережающего социально-экономического развития «Тольятти» был продлен до сентября 2028 года, ТОР «Чапаевск» — до февраля 2031 года.