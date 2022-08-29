Шанхай, Китай, 29 августа, 2022, 09:03 — ИА Регнум. Шанхайская таможня недавно перехватила 300 живых муравьев-жнецов, которые контрабандой ввозились на территорию Китая под видом игрушек Lego. По словам таможенников, муравьи происходят из южных районов Европы, сообщает 29 августа газета Global Times.

Kmslbzc.com Целующиеся муравьи

Живые муравьи, содержавшиеся отдельно в 300 пробирках из эпоксидной смолы, были изъяты шанхайской таможней в Шанхайском международном аэропорту Пудун. Таможенники обнаружили, что 300 муравьев содержались по одному в каждой пробирке, содержащей влажный ватный тампон, с оставленными отверстиями для воздуха, чтобы гарантировать, что муравьи выживут при транспортировке на большие расстояния и будут контрабандно ввезены в Китай живыми.

Было установлено, что это муравьи-жнецы, которые распространены в Марокко, Франции, Испании, Португалии и других южных частях Европы. Они были переданы в соответствующий отдел для последующего расследования. В Китае нет естественного ареала распространения диких видов муравьев-жнецов, которые имеют особую привычку есть и собирать все виды семян растений и обладают сильной репродуктивной способностью, но некоторые китайские коллекционеры в последние годы склонны держать этот вид муравьев в качестве домашних животных, отмечают китайские СМИ.

Многие любители насекомых ценят огромные размеры тела муравьев, которые могут достигать 12 мм в длину, и их красивую окраску. Они держат муравьев-жнецов и наблюдают, как они собирают и хранят семена и злаки для развлечения. Однако этот вид муравьев также может представлять опасность для местных популяций муравьев в Китае и поражать дикорастущие растения в Китае, как только они попадают в естественную среду обитания.

Исследования показывают, что муравьи-жнецы нападают на другие виды муравьев и поедают их яйца, когда возникает нехватка пищи. Кроме того, муравьи-жнецы питаются не только обычными видами растений, но и такими культурами, как кукуруза и рис.

Главное таможенное управление Китая подтвердило, что, за исключением домашних собак и кошек, которые отвечают требованиям администрации, живые животные, включая всех млекопитающих, птиц, рыб, ракообразных, амфибий, рептилий, насекомых и других беспозвоночных, а также генетические материалы животных, не допускаются к перевозке или отправке в Китай.

По сообщениям СМИ, муравьи-жнецы много раз перехватывались китайской таможней за последние несколько лет. В период с конца октября по начало ноября 2015 года таможня аэропорта в Чэнду в провинции Сычуань на юго-западе Китая перехватила в общей сложности 1012 живых муравьев, большинство из которых были муравьями-жнецами, сообщает газета West China City Daily.

В марте и декабре 2020 года таможня города Чанша провинции Хунань в центральном Китае и таможня города Чжэнчжоу провинции Хэнань в центральном Китае перехватили 11 и 204 живых муравья-жнеца соответственно.