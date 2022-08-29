Таможня Шанхая пресекла ввоз 300 муравьев-жнецов под видом игрушек Lego
Шанхай, Китай, 29 августа, 2022, 09:03 — ИА Регнум. Шанхайская таможня недавно перехватила 300 живых муравьев-жнецов, которые контрабандой ввозились на территорию Китая под видом игрушек Lego. По словам таможенников, муравьи происходят из южных районов Европы, сообщает 29 августа газета Global Times.
Живые муравьи, содержавшиеся отдельно в 300 пробирках из эпоксидной смолы, были изъяты шанхайской таможней в Шанхайском международном аэропорту Пудун. Таможенники обнаружили, что 300 муравьев содержались по одному в каждой пробирке, содержащей влажный ватный тампон, с оставленными отверстиями для воздуха, чтобы гарантировать, что муравьи выживут при транспортировке на большие расстояния и будут контрабандно ввезены в Китай живыми.
Было установлено, что это муравьи-жнецы, которые распространены в Марокко, Франции, Испании, Португалии и других южных частях Европы. Они были переданы в соответствующий отдел для последующего расследования. В Китае нет естественного ареала распространения диких видов муравьев-жнецов, которые имеют особую привычку есть и собирать все виды семян растений и обладают сильной репродуктивной способностью, но некоторые китайские коллекционеры в последние годы склонны держать этот вид муравьев в качестве домашних животных, отмечают китайские СМИ.
Многие любители насекомых ценят огромные размеры тела муравьев, которые могут достигать 12 мм в длину, и их красивую окраску. Они держат муравьев-жнецов и наблюдают, как они собирают и хранят семена и злаки для развлечения. Однако этот вид муравьев также может представлять опасность для местных популяций муравьев в Китае и поражать дикорастущие растения в Китае, как только они попадают в естественную среду обитания.
Исследования показывают, что муравьи-жнецы нападают на другие виды муравьев и поедают их яйца, когда возникает нехватка пищи. Кроме того, муравьи-жнецы питаются не только обычными видами растений, но и такими культурами, как кукуруза и рис.
Главное таможенное управление Китая подтвердило, что, за исключением домашних собак и кошек, которые отвечают требованиям администрации, живые животные, включая всех млекопитающих, птиц, рыб, ракообразных, амфибий, рептилий, насекомых и других беспозвоночных, а также генетические материалы животных, не допускаются к перевозке или отправке в Китай.
По сообщениям СМИ, муравьи-жнецы много раз перехватывались китайской таможней за последние несколько лет. В период с конца октября по начало ноября 2015 года таможня аэропорта в Чэнду в провинции Сычуань на юго-западе Китая перехватила в общей сложности 1012 живых муравьев, большинство из которых были муравьями-жнецами, сообщает газета West China City Daily.
В марте и декабре 2020 года таможня города Чанша провинции Хунань в центральном Китае и таможня города Чжэнчжоу провинции Хэнань в центральном Китае перехватили 11 и 204 живых муравья-жнеца соответственно.