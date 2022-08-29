Ярославль, , 09:12 — REGNUM В Ярославле с водителя машины скорой помощи взыскали 190 тысяч рублей за разбитый служебный автомобиль. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Дзержинский районный суд.

Машина скорой помощи в Ярославле Yarregion.ru

Авария произошла 30 января 2022 года. Ответчик, будучи за рулём медицинского «Форд-Транзит», при повороте налево на светофоре не уступил дорогу «Рено», едущему прямо во встречном направлении. В результате аварии скорая была разбита. Водитель получил штраф в размере 1000 рублей за нарушение ПДД, а «Станция скорой медицинской помощи и центр медицины катастроф» обратилась в суд, с требованием возмещения убытков на ремонт машины.

«По вине ответчика автомобилю Ford Transit были причинены технические повреждения. Стоимость восстановительного ремонта, согласно заключения независимого эксперта, составляет 368 тысяч рублей. В настоящее время автомобиль отремонтирован, стоимость ремонта составила 220 тысяч 750 рублей. В добровольном порядке ущерб ответчиком не возмещен», — пояснил свою позицию истец.

Сам мужчина против удовлетворения иска не возражал, признав вину. Он попросил снизить сумму иска в связи с трудным материальным положением. Суд удовлетворил иск, снизив сумму взыскания до 190 тысяч рублей. Решение в законную силу не вступило.

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