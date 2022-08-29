В Ярославле водитель заплатит за разбитую машину скорой помощи
Ярославль, 29 августа, 2022, 09:12 — ИА Регнум. В Ярославле с водителя машины скорой помощи взыскали 190 тысяч рублей за разбитый служебный автомобиль. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Дзержинский районный суд.
Авария произошла 30 января 2022 года. Ответчик, будучи за рулём медицинского «Форд-Транзит», при повороте налево на светофоре не уступил дорогу «Рено», едущему прямо во встречном направлении. В результате аварии скорая была разбита. Водитель получил штраф в размере 1000 рублей за нарушение ПДД, а «Станция скорой медицинской помощи и центр медицины катастроф» обратилась в суд с требованием возмещения убытков на ремонт машины.
Сам мужчина против удовлетворения иска не возражал, признав вину. Он попросил снизить сумму иска в связи с трудным материальным положением. Суд удовлетворил иск, снизив сумму взыскания до 190 тысяч рублей. Решение в законную силу не вступило.