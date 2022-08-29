Москва, , 09:03 — REGNUM Цифровая система оценки состояния пациентов будет внедрена во шести скоропомощных стационарных комплексах Москвы. Об этом 29 августа сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

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По её словам, цифровая система помогает оперативно определить пациентов, которые нуждаются в срочной медицинской помощи. При поступлении больного в приемное отделение медсестра в ходе первичного осмотра будет вносить в систему данные о температуре, артериальном давлении, частоте дыхания, сердечных сокращениях и сатурации пациента, а также его жалобы, симптомы и анамнез заболевания.

«Система на основе клинических алгоритмов анализирует данные и определяет степень тяжести состояния пациента. На этот процесс уходит не более пяти минут», — сказала Ракова.

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