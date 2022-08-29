Чарикар, Афганистан, , 09:03 — REGNUM В афганской провинции Парван на рынке уезда Баграм психически больной человек застрелил местного жителя и двух талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает газета «8 Собх».

Стрельба U.S. Department of Defense

Согласно источникам, человек, страдающий психическим заболеванием, сбил с ног боевика «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и завладел его оружием. После этого он начал стрелять по людям на рынке, в результате чего были убиты подросток и двое талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ещё несколько человек получили ранения.

В свою очередь талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), присутствовавшие на рынке, открыли огонь на поражение и убили нападавшего.

Источники добавляют, что радикалы вывезли тело убитого в уезд по месту его проживания и вызвали членов его семьи.

Местные талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали комментариев.