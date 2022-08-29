Пермь, 29 августа, 2022, 09:02 — ИА Регнум. В Перми раскрыты преступления четырёхлетней давности. В вооружённых нападениях обвиняют двух мужчин — пермяка и жителя Владимирской области, сообщили 29 августа в СУ СКР по Пермскому краю.

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По данным следствия, в 2017 году злоумышленники напали на сотрудников преприятия в Осе. Для преступления использовались балаклавы, автомат, веревки и скотч. Тогда из кабинета бухгалтерии было похищено более 450 тыс. рублей. Скрываясь, налётчики угнали автомобиль, припаркованный возле предприятия.

В 2018 году, используя балаклавы, веревку, скотч и маталлические пруты, мужчины совершили нападение на семью бизнесмена в Чернушинском городском округе. Супружескую пару связали и похитили деньги, а также ювелирные украшения на 220 тыс. рублей. Связанный веревками мужчина скончался от асфиксии.

Раскрыть преступления удалось лишь в 2021 году. В рамках уголовного дела допрошены десятки свидетелей, проведены проверки показаний на месте, сложные судебные медицинские, молекулярно-генетические, видеотехническая и иные экспертизы. Материалы с обвинительным заключением направлены в суд.