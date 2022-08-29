Донецк, 29 августа, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Киевские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка. Об этом 29 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

В 8:38 с позиций в Нетайлово открыли огонь по Куйбышевскому району Донецка. Всего выпущено пять снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВСУ обстреляли Макеевку, а также Петровский и Кировский районы Донецка.