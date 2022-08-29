Екатеринбург, 29 августа, 2022, 09:00 — ИА Регнум. В Екатеринбурге вынесен приговор бывшему охраннику, испортившему картину ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской «Три фигуры». Об этом 29 августа журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Приговор

Бывшему охраннику назначили наказание в виде 180 часов обязательных работ. Его также обязали пройти принудительное лечение у медицинского работника. Ранее на подобном наказании настаивала сторона обвинения, запрашивая для обвиняемого 250 часов обязательных работ. Приговор не вступил в законную силу. Сторона защиты ещё может его обжаловать.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл в ноябре 2021 года в «Ельцин-центре», где проходила выставка «Мир как беспредметность». Тогда охранник подрисовал глаза на картине «Три фигуры». Стоимость реставрационных работ оценили в 250 тыс. рублей.