Омск, 29 августа, 2022, 08:58 — ИА Регнум. Политический аналитик и журналист Василий Епанчинцев (Омская область) согласен с тем, что военная и финансовая поддержка киевского режима со стороны Великобритании может иссякнуть к концу 2022 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Конечно, к концу года поддержка иссякнет. Великобритания устала от киевского режима и Владимира Зеленского. Они же постоянно что-то просят, канючат и ноют. Британия уже сейчас близка к пределу по поставкам оружия, которое англичане могут дать. Больше Киев ничего не получит. Остальное королевству нужно самому. Опять же, кому надо, чтобы на оружейных поставках наживалась верхушка ВСУ, кому это надо, чтобы это оружие потом всплыло в каких-нибудь других странах», — подчеркнул политаналитик в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

По его словам, британцы хоть и не состоят в Евросоюзе, но так же, как и весь Запад, накачивали киевских боевиков оружием: «Давали нацикам автоматы и технику».

«Цель у этих поставок — убийство русских людей. Ну и, естественно, подкидывание валютных кредитов, которые в Киеве благополучно разворовывались», — подытожил Василий Епанчинцев.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным The Times, оружейные поставки киевскому режиму со стороны Великобритании могут иссякнуть к концу 2022 года. Вместе с ними может постепенно улетучиться и поддержка Киева со стороны многих британцев.