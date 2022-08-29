Москва, , 08:57 — REGNUM Все корабли первой линии военно-морских сил Индии будут вооружены сверхзвуковыми крылатыми ракетами «Брамос», которые создаются совместно Индией и Россией. Об этом 29 августа заявил содиректор компании «Брамос» с российской стороны Александр Максичев.

Макет ракеты «БраМос» (сс) anurag

«Задача состоит в том, чтобы вооружить [ракетами «Брамос»] все корабли первой линии, данная задача успешно выполняется», — сказал в беседе с РИА Новости представитель компании.

К первой линии относятся наиболее боеготовые и хорошо вооружённые корабли большого водоизмещения класса крейсер, эсминец, фрегат.

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Напомним, BrahMos — двухступенчатая крылатая ракета с твёрдотопливной стартовой первой ступенью, которая разгоняет её до сверхзвуковой скорости, при этом ракета способна лететь к цели на минимальной высоте десять метров. Дальность её полёта может достигать 400 км.

Добавим, что новая Brahmos-NG в отличие от прежней может запускаться не только с самолётов, но и с подлодок из торпедного аппарата. Кроме того, она обладает более высокой скоростью — 3,5 маха.

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