Пекин, 29 августа, 2022, 08:56 — ИА Регнум. Столица соседней с Пекином провинции Хэбэй на севере Китая город Шицзячжуан приостановил движение поездов и автобусов с 28 августа из-за новой вспышки COVID-19, сообщает 29 августа газета Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Город, в котором проживает более 11 млн человек, отчитался 28 августа о 25 новых бессимптомных случаях заболевания новым коронавирусом, выявленных в течение последних 24 часов после проведения третьего раунда общегородского ПЦР-тестирования. Из этих случаев 22 относятся к району Цяоси. Всего в городе было выявлено 47 случаев заболевания COVID-19, все они протекали бессимптомно.

Город принял решение оцепить четыре района, включая Цяоси. Согласно заявлению, опубликованному местными властями, жители четырех районов обязаны работать из дома с 28 по 31 августа. В течение того же периода все места, за исключением тех, которые необходимы для функционирования города, снабжения рынков, общественных услуг, а также профилактики и борьбы с болезнями, должны быть закрыты.

Новая вспышка в Шицзячжуане, располагающемся в 290 км от Пекина, усилила давление на китайскую столицу, которая столкнулась завозными случаями инфицирования COVID-19 от прибывших из-за предела города.

Кроме того, город Чжуочжоу в провинции Хэбэй, соседствующий с Пекином, с 23 августа ввел общегородской карантин. Тяньцзинь, еще один город, граничащий с Пекином, начнет массовое ПЦР-тестирование 29 августа после обнаружения 16 новых бессимптомных случаев заболевания 28 августа.

Китай сталкивается с новой волной вспышек эпидемии COVID-19 по всей стране. В воскресенье материковая часть Китая сообщила о 259 новых подтвержденных случаях и 1035 бессимптомных случаях в 26 провинциях.