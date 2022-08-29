Тбилиси, , 08:56 — REGNUM К окраинам Тбилиси в течение 28 августа с двух сторон подошли лесные пожары. Об этом сообщает телеканал Mtavari arkhi.

Лесной пожар в Боржомском ущелье Gov.ge

По данным журналистов, южней столицы Грузии загорелся лес на горе Шавнабада. Там огонь подошёл к трассе Тбилиси — Рустави. На севере природный пожар возник у пригорода Авчала.

По последним данным в течение прошлой ночи огонь удалось потушить в Авчала. Для этого привлекали специальный самолёт, который прибыл из Турции.

Кроме того, прошлой ночью в районе столицы Дигома загорелся склад одного из магазинов. Его также удалось потушить.

Стоит отметить, что с прошлой недели в Грузии возникают крупные лесные пожары. С 20 августа пожарные борются с огнём возле Боржоми. Туда отправили 1,2 человек и три вертолёта. Позже ещё три самолёта прислала Турция. Также 28 августа загорелись поля и кустарники в Дзамском ущелье края Шида Картли. Там огонь подошёл близко к лесу, но его удалось остановить.

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