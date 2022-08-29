Донецк, 29 августа 2022, 08:54 — REGNUM Боевики ВСУ обстреляли Петровский, Кировский, Киевский и Куйбышевский районы Донецка, сообщили 29 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В 8:00 боевики ВСУ выпустили по Кировскому району Донецка 11 снарядов калибров 152 и 155 мм, в 8:20 по Киевскому району было выпущено шесть снарядов калибра 155 мм. В 8:38 боевики ВСУ обстреляли Куйбышевский район, выпустив пять снарядов калибра 152 мм.