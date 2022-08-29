Улан-Батор, 29 августа 2022, 08:54 — REGNUM Глава МИД Южной Кореи Пак Чин, находящийся с визитом в Улан-Баторе, встретился 29 августа с министром иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.
Согласно опубликованным данным, представители двух стран обсудили двусторонние отношения и взаимные интересы, включая ситуацию на Корейском полуострове, региональные и международные вопросы.
Пак Чин также попросил правительство Монголии поддержать заявку Пусана на право проведения всемирной универсальной выставки EXPO 2030.
По итогам встречи главы МИД Южной Кореи и Монголии подписали соглашение о сотрудничестве в области изменения климата, а также договорились ускорить переговоры по соглашению об экономическом партнерстве и пересмотру соглашения об инвестиционных гарантиях.
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