Улан-Батор, 29 августа, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Глава МИД Южной Кореи Пак Чин, находящийся с визитом в Улан-Баторе, встретился 29 августа с министром иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Монголия

Согласно опубликованным данным, представители двух стран обсудили двусторонние отношения и взаимные интересы, включая ситуацию на Корейском полуострове, региональные и международные вопросы.

Пак Чин также попросил правительство Монголии поддержать заявку Пусана на право проведения всемирной универсальной выставки EXPO 2030.

По итогам встречи главы МИД Южной Кореи и Монголии подписали соглашение о сотрудничестве в области изменения климата, а также договорились ускорить переговоры по соглашению об экономическом партнерстве и пересмотру соглашения об инвестиционных гарантиях.