Москва, 29 августа, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Логистические компании Китая с февраля 2022 года подняли стоимость контейнерных перевозок почти в два раза. Похожая ситуация наблюдается и с поставками из Турции, пишет 29 августа «КоммерсантЪ».

По словам российских дистрибьюторов, если в феврале доставить контейнер из Китая по морю стоило $6 тысяч, то с июля цена повысилась почти до $11,5 тысячи.

(сс) distel2610 Грузовые контейнеры

Повышение цен на контейнерные перевозки из Китая участники рынка связывают с уходом зарубежных логистических компаний, с кратным увеличением спроса на поставки из этих стран из-за санкций и с пандемией коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, контейнерных перевозок в Китае вырос на 11,2% в годовом исчислении до 26,36 млн единиц.

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