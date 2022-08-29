Москва, , 08:49 — REGNUM В период с января по июль 2022 года в бюджет Москвы поступило 747,5 млрд рублей по налогу на прибыль организаций. Об этом 29 августа сообщила руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова.

Экономика Дарья Антонова © ИА REGNUM

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года объем платежей увеличился на 13,9% или 91,4 млрд рублей. По состоянию на 1 августа 2022 год плановый годовой прогноз по данному источнику дохода исполнен на 70,8 процента.

«Динамика поступлений по налогу на прибыль — важный показатель, характеризующий состояние экономики. Увеличение объема платежей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года напрямую свидетельствует о финансовом состоянии хозяйствующих субъектов и косвенно — о повышении объемов производства, продаж и выручки, сохранении или увеличении уровня рентабельности», — сказала Зяббарова.

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