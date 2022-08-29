Сеул, 29 августа, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Самые дорогие азиатские фьючерсы на поставку сжиженного природного газа в январе 2023 года поднялись в цене как минимум на 34% за неделю — до $2900 за 1 тыс. кубометров. Таковы данные CME Group об индексе JKM Platts, отражающем стоимость поставок СПГ в Японию, Южную Корею, Китай и на остров Тайвань, по состоянию на утро 29 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM СПГ-танкер

В начале прошлой недели январские фьючерсы на СПГ стоили около $60 за 1 млн BTU (британских тепловых единиц). Теперь они стоят $80,595 за 1 млн BTU, что соответствует примерно $2900 за 1 тыс. кубометров.

Эксперты Японской национальной корпорации по нефти, газу и металлам отмечают, что СПГ рос в цене параллельно с повышением стоимости топлива в Европе на фоне сообщений Газпрома о временной остановке поставок по «Северному потоку» из-за ремонта. Позднее цены снизились в связи с падением торговой активности Японии и Китая, которые нарастили запасы.

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