Донецк, 29 августа, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли Макеевку в Донецкой Народной Республике, сообщили 29 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukr Артиллерия ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению: 06:35 (совпадает с мск) — н. п. Орловка — н. п. Макеевка (Червоногвардейский р-н): выпущено 5 снарядов калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Спустя 15 минут боевики ВСУ вновь обстреляли Макеевку, выпустив пять снарядов калибра 155 мм. В 7:05 мск ВСУ вновь обстреляли Червоногвардейский район Макеевки, выпустив пять снарядов калибра 155 мм.