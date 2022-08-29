Салехард, 29 августа, 2022, 08:45 — ИА Регнум. На Ямале парламентарии предлагают на федеральном уровне решить вопрос доставки пациентов из числа коренных малочисленных народов Севера по окончании их лечения из населённых пунктов в места кочевий попутным рейсом санавиации. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания ЯНАО.

Sakha.gov.ru Санавиация

Ямальские законодатели направили обращение с данной инициативой в адрес Минтранса и Минздрава РФ о внесении изменений в типовой контракт на выполнение авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на территории страны, который планируется направить в осеннюю сессию Госдумы.

В случае положительного решения федеральных депутатов, санавиация при вылете по экстренным и неотложным вызовам сможет брать на борт попутчиков из числа коренного населения для доставки их в труднодоступные районы.

Причём такая возможность существовала до 30 мая 2019 года. После появления совместного приказа двух ведомств на борт вертолёта санавиации могут подняться только медработники и пациент. Возвращение тундровиков после больницы к местам кочевий типовым контрактом на данный момент не предусмотрено.

Отмечается, что в целом на Ямале традиционный кочевой образ жизни ведут 18 тыс. человек, из них 60% проживают в Тазовском и Ямальском районах, в Красноселькупском районе — более 200 тундровиков.