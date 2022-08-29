Краснодар, 29 августа, 2022, 08:45 — ИА Регнум. В Краснодарском крае собрано 7 тыс. учебников, которые пополнять школьные библиотеки Харьковской области. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава Кубани Вениамин Кондратьев.

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«Это книги по основным предметам общего образования, в их числе и учебники по истории. Важно, чтобы дети со школьной скамьи изучали традиции и культуру своих предков, знали реальную историю. Чтобы никому и ни под каким предлогом не позволить её переписать», — написал он.

Отправка гуманитарного груза запланирована на 29 августа. С 1 сентября по ним уже смогут заниматься ученики школ Харьковской области.