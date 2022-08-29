Екатеринбург, , 08:49 — REGNUM Крупнейшую мечеть в Екатеринбурге реконструируют. Ранее провести работы было невозможно из-за статуса участка, на котором находится сооружение, сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

Ислам Иван Шилов © ИА REGNUM

Постановление об изменении статуса участка на улице Репина подписал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Теперь участок получил статус «религиозное использование». Это позволит реконструировать мечеть.

Отметим, мечеть имени Абу Ханифы является самой посещаемой в Екатеринбурге. Здание уже более 10 лет принадлежит Духовному управлению мусульман Свердловской области. Предполагается, что реконструкцию проведут в два этапа. Мечеть не будут полностью закрывать от прихожан.